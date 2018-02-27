"كلمة واحدة" تقفز بأسهم شركات صينية

قفز سعر أسهم شركات صينية تضمن اسهما التجاري كلمة "الإمبراطور" أو "الملك"، بعد صدور مقترح لإجراء تعديل في الدستور الصيني، في خطوة تهدف لإزالة القيود عن عدد فقرات الرئاسة.

وتقدمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الأحد الماضي بمقترح لحذف بند من الدستور يقضي بألا يمكث الرئيس ونائبه في الحكم لأكثر من فترتين متتاليتين، ما يفسح المجال أمام الرئيس الحالي "شي جين بينغ" لتجديد ولايته.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن سهم شركات صينية ارتفع بشكل ملحوظ على إثر ذلك، فعلى سبيل المثال قفز سعر سهم شركة " Shenzhen Emperor Technology Co."، التي يتضمن اسمها كلمة "Emperor" بالعربية "إمبراطور" في تعاملات أمس الاثنين بنسبة 9%، وهي أعلى نسبة نمو تحققها الشركة منذ نوفمبر الماضي.

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كما صعد سهم "Harbin Viti Electronics Co"، التي يتضمن اسمها باللغة الصينية على عبارة "الإمبراطور القوي" بنسبة 4%، كذلك ارتفع سهم "Vatti Corp"، والتي تعني باللغة الصينية "الإمبراطور الصيني".

ولم تفسر "بلومبرغ" سبب هذه الارتفاع، لكنها أشارت في تقريرها إلى أن حالة مماثلة أصابت الأسواق الصينية بعد ارتفاع قيمة العملات الافتراضية، حينها قفزت أسهم شركات صينية تضمن اسمها كلمة "بلوك تشين".

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي