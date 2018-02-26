الذهب يرتفع والأنظار نحو شهادة باول

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مدعومة بانخفاض الدولار في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونغرس لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، جيروم باول.

ويدلي باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش (11:05 بتوقيت موسكو) ارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.8% إلى 1338.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى 1340.85 دولار مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع. .

وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض لها على مدى شهرين ونصف.

وجاء صعود الذهب بعد أن انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 89.6 نقطة.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي