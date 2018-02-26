الروبل يقفز بعد تحسين التصنيف الائتماني لروسيا

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو الاثنين، بعد أن حسنت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف روسيا الائتماني، والذي يعد أمرا إيجابيا لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت موسكو (07:29 بتوقيت غرينيتش) انخفض الدولار بـ64 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 55.89 روبل، كذلك تراجع اليورو بـ73 كوبيكا إلى 68.89 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

Bloomberg

ورفعت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" الجمعة الماضي تصنيف روسيا الائتماني مرتبة واحدة إلى درجة "BBB-" مع توقعات مستقرة.

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وعزت الوكالة التي تنتمي إلى "ثلاثية التصنيف الكبرى" (ستاندرد آند بورز، فيتش، موديز) رفع التصنيف الائتماني للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الروسية منذ وقت طويل، ما أتاح لها التكيف مع انخفاض أسعار السلع الأساسية وتداعيات العقوبات الاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي