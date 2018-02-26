الصين تفتح أبوابها للقمح الروسي

سمحت السلطات الصينية اليوم الاثنين باستيراد القمح من ست مناطق في الاتحاد الروسي، وذلك بعد أن ألغت متطلبات الحجر الصحي لعام 2016.

وجاء في بيان الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي في الصين: "اعتبارا من اليوم، يتم السماح باستيراد القمح الروسي من مقاطعات في روسيا".

وبناء على قرار الإدارة يسمح باستيراد القمح من مقاطعات تشيليابينسك ونوفوسيبيرسك وأومسك وأمور وأقليمي كراسنويارسك وألتاي.

يذكر أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح في العالم متقدمة على الولايات المتحدة وكندا اللتين تصدرتا لسنوات قائمة الدول المصدرة للقمح.

ومن أبرز مستوردي القمح الروسي مصر، التي اشترت مواد غذائية وزراعية العام الماضي بقيمة 1.72 مليار دولار شكل القمح منها نسبة 82%.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي