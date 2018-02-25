رويترز: التضخم السعودي يقفز إلى 3% في يناير بعد القيمة المضافة ورفع البنزين

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3% في يناير بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة ورفعت أسعار البنزين المحلية.

وغيرت وكالة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا.

وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة فإن معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2017 لم يزد على 0.4 بالمئة.

لكن من الواضح أن الضريبة الجديدة وزياد أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي