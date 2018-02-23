وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تستعيد توازنها

أشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة إلى وجود مؤشرات واضحة على أن أسواق النفط تستعيد توازنها، وتوقع استمرار تراجع المخزونات في العام الجاري.

وذكر الفالح في مستهل زيارة رسمية له إلى الهند تستغرق يومين أن الفترة الحالية تتسم بضعف الطلب بسبب العوامل الموسمية حيث تخضع المصافي لأعمال صيانة، لكن البيانات "تتحدث عن نفسها".

وأعلن الوزير السعودي أن الكثير من المؤسسات وثّقت انخفاض المخزونات وأضاف أن ذلك سوف يستمر باعتقاده في العام الجاري، معربا عن أمله في أن تستقر الأسواق.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف