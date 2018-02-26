انطلاق منتدى الأعمال الروسي السوري في موسكو

انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الروسية فعاليات منتدى الأعمال الروسي السوري، لبحث إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق التعاون.

وبدأت أعمال المنتدى في الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت غرينيتش) في غرفة التجارة والصناعة الروسية، بمشاركة 281 رجل أعمال من روسيا و120 رجل أعمال من سوريا مع ممثلين من عدة جهات حكومية سورية معنية بالشأن الاقتصادي.

ويشهد المنتدى فعالية "الطاولة المستديرة" التي يناقش المشاركون خلالها مواضيع مرتبطة بالتعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع في سوريا، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار.

ووصف المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي السوري، لؤي يوسف، في تصريح لـ RT المنتدى بالحدث الكبير نظرا لعدد الشركات المشاركة فيه، معربا عن أمله بأن يسهم المنتدى في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف يوسف أن فعالية "الطاولة المستديرة" ستشهد مناقشات في خمسة مجالات وهي الصناعة والنقل، والبناء، والزراعة، الطاقة، والسياحة، كما أشار للامتيازات التي منحتها الحكومة السورية للمستثمرين الروس.

وعن العقبات التي تواجه العلاقات التجارية بين روسيا وسوريا، قال الممثل الفخري لغرفة التجارة الروسية في سوريا، أحمد أورفالي لـ RT إن الشحن يعد أبرز العقبات أمام تنمية التجارة بين البلدين.

كما أشار أورفالي إلى أن افتقار سوريا لمنشآت خاصة لتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية يؤثر سلبا على صادرات الحمضيات السورية إلى السوق الروسية، مؤكدا أن العمل جار لتجاوز هذه المسألة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ في 2016 نحو 193 مليون دولار فقط، وهو أقل بنسبة 38.15% عن مستواه في 2015، وشكلت الصادرات الروسية إلى سوريا حصة الأسد من هذا المؤشر، حيث سجلت 182 مليون دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي