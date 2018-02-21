مصدر: سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا

كشف مصدر أوروبي اليوم الأربعاء أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد القيود الاقتصادية المفروضة ضد 150 شخصية و38 كيانا روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.

ويتطلب سريان العقوبات، مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي عليها، قبل نشرها على الموقع الرسمي للاتحاد، وفقا للمصدر.

وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

وفي مارس 2015 ربط قادة الاتحاد الأوروبي مسألة إلغاء العقوبات، بتنفيذ جميع اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا، رغم أن موسكو لا تعد طرفا في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي