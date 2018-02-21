بلومبرغ: صندوق استثمار سعودي يقزم قطر

ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن نجم السعودية بدأ يسطع كأكبر "صانع" للصفقات الاستثمارية في الشرق الأوسط، حيث تطمح المملكة لأن تكون صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

وقال التقرير، الذي نشرته "بلومبرغ" أمس الثلاثاء، إن استثمارات السعودية الخارجية قزمت جهاز قطر للاستثمار، واستشهدت الوكالة ببيانات أشارت إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" أنفق نحو 54 مليار دولار العام الماضي، مقابل استثمارات بـ3.5 مليار دولار لـ "جهاز قطر للاستثمار".

وعزت الوكالة تراجع استثمارات الجهاز القطري من مستوى 20 مليار دولار سجلته في 2016 إلى لمقاطعة العربية للدوحة، مشيرة إلى أن استثمارات الصندوق السعودي في نفس العام كانت عند مستوى 5 مليارات دولار.

وتأتي زيادة الاستثمارات السعودية الخارجية في وقت تكثف فيه المملكة خططها لتحويل اقتصادها والابتعاد عن النفط، فيما، يعرقل الخلاف الخليجي الراهن قدرة "جهاز قطر للاستثمار" على مواصلة الفوز بصفقات عالمية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الصندوق السعودي أبرم العام الماضي فقط اتفاقا لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا التابع لمجموعة "سوفت بانك"، والتزم باستثمار 20 مليار دولار في صندوق للبنية التحتية مع مجموعة بلاكستون، وكشف عن خطط لاستثمار مليار دولار في شركات فضاء تابعة لـ "مجموعة فيرجن".

وترى كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، مونيكا مالك، أن الصندوق السعودي بدأ يظهر كواحد من الركائز التي تهدف لإحداث تنوع في الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن العام الماضي كان مهما للصندوق السعودي من حيث إنجاز العديد من الصفقات الكبيرة، بينما ركز الجهاز القطري على دعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت "بلومبرغ" في تقريرها أن صندوق الاستثمار السعودي بات يحتل المركز الـ11 عالميا بأصول تبلغ قيمتها 224 مليار دولار، في حين جاء أداة الدوحة للاستثمار في المركز الـ9 بأصول قيمتها 320 مليار دولار.

واستحوذ صندوق الاستثمار السعودي، بحسب بيانات معهد صندوق الثروة السيادي، على 70% من الصفقات السيادية في الشرق الأوسط، ما خلق هبوطا في الاستثمارات التي تقوم بها أبو ظبي وقطر.

المصدر: "بلومبرغ"

فريد غايرلي