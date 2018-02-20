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تداعيات صفقة الغاز مع مصر على بورصة تل أبيب

مال وأعمال

تداعيات صفقة الغاز مع مصر على بورصة تل أبيب
Reuters
تداعيات صفقة الغاز مع مصر على بورصة تل أبيب
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عاد مؤشر النفط والغاز في بورصة تل أبيب للانخفاض اليوم الثلاثاء مبددا المكاسب التي حققها أمس، حيث قفز بنسبة 19% في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاقية "تاريخية" لتصدير الغاز إلى مصر.

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ووفقا لموقع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية فقد قفز المؤشر من 802.4 نقطة إلى 941 نقطة عند التسوية أمس، لكن المؤشر عاد للتراجع الثلاثاء، حيث سجل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو (08:30 بتوقيت غرينيتش) قراءة عند 925.9 نقطة بانخفاض نسبته 1.6%.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن أن شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار"  وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدر بمقتضاها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

Bloomberg
تطور مؤشر النفط والغاز في بورصة تل أبيب خلال شهر

وبموجب الاتفاقية التي كشفت عنها أمس الاثنين وسائل إعلام عبرية، ستوفر إسرائيل لمصر 64  مليار متر مكعب من الغاز من الحقلين، لكن الاتفاقية تحتاج إلى موافقات من قبل الحكومة والسلطات التنظيمية في كلا البلدين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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