السعودية وسويسرا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقع وزير المالية السعودي، محمد جدعان مع نظيره السويسري، أولي مايور، في الرياض اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المتعلقة بالضرائب على الدخل ورأس المال بالإضافة إلى منع التهرب الضريبي.

وأوضح الوزير السعودي أن هذه الاتفاقية تمثل إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة والاتحاد السويسري، مؤكدا أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

كما أشار وزير المالية السعودي إلى أن الاتفاقية تمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الضريبية الحادية والخمسين، التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى.

المصدر: واس

علي الخطايبة