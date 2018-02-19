بكين وسيئول تنددان بالتدابير التجارية الأمريكية المحتملة

نددت الصين وكوريا الجنوبية "بالحمائية التجارية"، التي تتبعها الولايات المتحدة بعدما أعلنت عزمها على فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات المستوردة من هاتين الدولتين.

وأعرب رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" خلال اجتماع مع معاونيه عن قلقه لـ"تزايد الحمائية" وعواقبها على اقتصاد بلاده، الذي يعول إلى حد بعيد على حركة التصدير.

وقال "جاي إن": "أخشى أن ينعكس توسيع القيود الأمريكية على صادراتنا، بما فيها الفولاذ والأجهزة الإلكترونية والألواح الشمسية والغسالات، على الصادرات بالرغم من قدرتها التنافسية العالمية".. "أود أن يرد (المسؤولون) على التدابير الحمائية غير المنطقية بصورة حازمة وصارمة".

بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها التجارية.

ويأتي ذلك بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الصين وكوريا الجنوبية بفرض عقوبات تجارية على واردات الفولاذ والألمنيوم، كذلك توعد ترامب سيئول بمراجعة اتفاق للتبادل الحر أبرم عام 2012 معها ووصفه بأنه "كارثي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض الولايات المتحدة قيودا جمركية على بكين وسيئول ففي يناير فرضت عقوبات جمركية على الألواح الشمسية الصينية والغسالات الكورية الجنوبية.

يشار هنا إلى أن العجز التجاري للولايات المتحدة بلغ العام الماضي 566 مليار دولار بزيادة نسبتها 12.1% عن العام 2016.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي