نمو الاحتياطي الأردني من العملات الصعبة

أظهرت الأرقام التي نشرها البنك المركزي الأردني نمو احتياطي العملات الأجنبية في يناير/ كانون الثاني الماضي 1.5 بالمئة مقارنة بمستواه في نهاية العام المنصرم.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة نهاية يناير/ كانون الثاني نحو 12.44 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.25 مليار دولار في أواخر 2017.

وكان الاحتياطي الأجنبي في الأردن منذ بداية 2016 بدأ بالتأثر سلبا بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

المصدر: رويترز

علي جعفر