الروس يتصدرون سياح تركيا العام الماضي

كشفت إحصاءات جديدة لمديرية الهجرة التركية عن تصدر المواطنين الروس قائمة السياح الأجانب الوافدين على تركيا خلال العام الماضي.

وحسب الإحصاءات، دخل أكثر من 4 ملايين و700 ألف مواطن روسي الأراضي التركية خلال 2017، فيما حل السياح الألمان في المرتبة الثانية بـ3 ملايين و519 ألف سائح ونيّف.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الإيرانيين الذين زار تركيا منهم أكثر من مليونين و497 ألف سائح.

وأشارت الإحصاءات التركية إلى أن إجمالي عدد الأجانب الذين دخلوا تركيا العام الماضي ارتفع من 24 مليونا و686 ألفا خلال 2016، إلى 32 مليونا و58 ألفا في 2017.

المصدر: الأناضول

علي جعفر