320 اتفاقية حصيلة منتدى سوتشي الاستثماري

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري كازاك، اليوم الجمعة إن حصيلة منتدى سوتشي للاستثمار كانت 320 اتفاقية بقيمة 538 مليار روبل (حوالي 9.35 مليون دولار).

وأشاد كازاك بنتائج المنتدى الذي أنهى أعماله اليوم في مدينة سوتشي الروسية، وحضر أكثر من 6 آلاف مشترك، ما يفوق عدد الحضور في العام الماضي بـ30%.

وأضاف المسؤول الروسي أن نتائج المنتدى فاقت التوقعات المنتظرة منه، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعتبر قاعدة جدية لتعاون أكبر في المستقبل.

كذلك عبر كازاك عن أمله بأن يساهم هذا المنتدى، بما رسى عليه من نتائج، في استقطاب المزيد من الاستثمارات في المقاطعات والمحافظات الروسية.

وشهد المنتدى حضورا لأكثر من 150 ممثلا عن شركات أجنبية، من 63 دولة في العالم، عبروا خلال مجرياته عن اهتمامهم بالمشاريع الاستثمارية في أرجاء روسيا المختلفة.

(الدولار = 57.5 روبل بتاريخ 16 فبراير)

المصدر: "نوفستي"