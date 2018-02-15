تحالف مستثمرين روس للمنافسة في طرح أسهم "أرامكو"

يبحث صندوق الاستثمارات الروسي مسألة تأسيس تحالف مستثمرين، بما في ذلك من روسيا والصين للاستثمار في عملاق النفط السعودي "أرامكو"، الذي من المخطط أن يطرح حصة للاكتتاب هذا العام.

ويتوقع مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، أن يجذب طرح "أرامكو" اهتماما واسعا في أوساط المستثمرين الروس.

وقال على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار الروسي، الذي تستضيفه مدينة سوتشي يومي الـ15 والـ16 من فبراير الجاري: "نعتقد أنه بمقدورنا تأسيس تحالف كبير من المستثمرين من أجل هذا الطرح".

وأضاف ديمترييف أن الصندوق يعمل مع مستثمرين من روسيا والصين على تيسير مشاركتهم في الطرح الأولي لـ "ارامكو"، الذي قد يصبح الأكبر في العالم.

وتخطط الرياض طرح حصة نسبتها 5% من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام الأولي خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل قيمة الطرح 100 مليار دولار.

وتكثف موسكو والرياض، أكبر منتجي النفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام ويضم 24 دولة منتجة للخام، ويهدف لدعم أسعار النفط في الأسواق، وتحقيق الاستقرار في سوق الخام، وامتصاص فائض المعروض والعودة بمخزونات النفط إلى متوسطها في 5 سنوات.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي