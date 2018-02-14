30 مليار دولار حصيلة مؤتمر إعادة إعمار العراق 

كشف وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي إسهامات الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار.

وتعهدت الدول المشاركة في المؤتمر، المنعقد في الكويت، بتخصيص مليارات الدولارات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات للمساهمة في إعمار هذا البلد، الذي شهد دمارا كبيرا خلال الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

وجمع المؤتمر نحو 30 مليار دولار، فيما يحتاج العراق، وفقا لوزارة التخطيط العراقية، إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

إقرأ المزيد

ومن أبرز المتبرعين للعراق في مؤتمر الكويت تركيا التي خصصت 5 مليارات دولار على شكل تسهيلات وقروض، في حين، خصصت السعودية 1.5 مليار دولار لإعادة الإعمار ودعم الصادرات السعودية إلى العراق، فيما أعلنت الإمارات عن دعم عملية إعادة الإعمار بـ500 مليون دولار يضاف لذلك، استثمارات القطاع الخاص في مشروع معسكر الرشيد وميناء أم قصر بخمسة مليارات و500 مليون دولار.

وتعهدت بريطانيا بالدعم بما يصل إلى مليار دولار سنويا للعراق على شكل ائتمان صادرات خلال 10 سنوات، كما أعلن البنك الإسلامي للتنمية استعداده لتقديم تمويل قدره 500 مليون دولار للبنية التحتية العراقية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي