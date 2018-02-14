روسيا والسعودية تعززان تعاونهما في الطاقة باتفاقات جديدة

وقعت موسكو والرياض اليوم الأربعاء على مذكرتين، الأولى للتعاون في مجال الطاقة، والثانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة والمناخ.

وجاء توقيع الوثائق عقب انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الروسية- السعودية بشأن الطاقة في الرياض. ووقع على الوثائق من الجانب الروسي، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومن الجانب السعودي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح.

По итогам Заседания Рабочей группы был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в сфере энергетики pic.twitter.com/JSLNMbfFx2 — Минэнерго России (@MinenergoGov) February 14, 2018

وخلال الاجتماع، دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لاتباع نهج جديد لتعزيز استقرار أسواق الطاقة، ما سيعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين.

وتكثف موسكو والرياض، أكبر منتجي النفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام، ويهدف الاتفاق لدعم أسعار النفط في الأسواق.

يتبع...

المصدر: وكالات

فريد غايرلي