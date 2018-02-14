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روسيا والسعودية تعززان تعاونهما في الطاقة باتفاقات جديدة

مال وأعمال

روسيا والسعودية تعززان تعاونهما في الطاقة باتفاقات جديدة
Reuters
أرشيف - وزيرا الطاقة الروسي والسعودي
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وقعت موسكو والرياض اليوم الأربعاء على مذكرتين، الأولى للتعاون في مجال الطاقة، والثانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة والمناخ.

وجاء توقيع الوثائق عقب انعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الروسية- السعودية بشأن الطاقة في الرياض. ووقع على الوثائق من الجانب الروسي، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومن الجانب السعودي، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح.

وخلال الاجتماع، دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لاتباع نهج جديد لتعزيز استقرار أسواق الطاقة، ما سيعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين.

وتكثف موسكو والرياض، أكبر منتجي النفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام، ويهدف الاتفاق لدعم أسعار النفط في الأسواق.

يتبع...

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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