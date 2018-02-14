العاهل السعودي يستقبل وزير الطاقة الروسي (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأربعاء وزير الطاقة الروسي، ألكسند نوفاك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين روسيا والسعودية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ولاسيما في مجال إعادة التوازن لأسواق النفط من خلال قيادة الدول المنتجة لخفض الفائض من مخزونات البترول العالمية.

وحضر الاستقبال، وزير الطاقة خالد الفالح، ووزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني، وسفير روسيا لدى المملكة سيرغي كوزلوف.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي