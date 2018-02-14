مصر تطرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إنها طرحت سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار الليلة الماضية تستحق بفترات مختلفة، وستوجه حصيلة الطرح لدعم احتياطيات مصر الدولية.

وأضافت الوزارة في البيان الصحفي أنها باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59%، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.

ويأتي ذلك بعد أن باعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وسندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.

ومن جهة أخرى، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية خلال فبراير الجاري لطرح سندات دولية أخرى مقومة باليورو، متوقعا أن قيمة الإصدار ستكون بين مليار و1.5 مليار يورو.

ومع اتجاه القاهرة نحو الاستدانة، قفز الدين الخارجي لمصر في سبتمبر الماضي بنسبة 34.45% إلى 80.8 مليار دولار.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو الماضي.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي