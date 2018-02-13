أكبر المصارف الروسية يشطب قروض ضحايا الطائرة المنكوبة "AN-148"

أعلن "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، أنه سيشطب قروض ضحايا الطائرة "AN-148" التي تحطمت بضواحي موسكو، في خطوة تهدف لدعم ومساعدة عائلات هؤلاء الضحايا.

وجاء في بيان صادر عن "سبيربنك" اليوم الثلاثاء: "قررنا تسوية جميع الديون لمن لقوا حتفهم في حادثة تحطم الطائرة".

ووفقا للمعطيات الأولية فإن أكثر من 25 شخصا من أصل 71 شخصا لقيوا حتفهم في حادثة تحطم الطائرة، هم عملاء لمصرف "سبيربنك". ولم يكشف المصرف عن حجم الأموال التي استدانتها الضحايا.

يذكر أن طائرة من طراز "AN-148" تابعة لشركة خطوط ساراتوف الجوية الروسية تحطمت مساء الأحد بعد دقائق من إقلاعها من مطار دوموديديفو الدولي بموسكو. وكان على متنها 71 شخصا، لقوا مصرعهم جميعا.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي