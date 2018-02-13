تقارير: الولايات المتحدة ستتجاوز السعودية وروسيا بإنتاج النفط

توقع تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة زيادة معروض النفط في الأسواق بفعل ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، ما قد يقوض جهود الدول المنخرطة في اتفاق "أوبك+".

ونشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء مقالا سلطت الضوء من خلاله على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والتي قال محللوها إن الولايات المتحدة بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري لديها ستتجاوز بحلول نهاية العام الجاري أبرز منتجين في العالم وهما روسيا والسعودية.

وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقر لها، أن وتيرة زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، قد تفوق وتيرة نمو الطلب، وستدفع مخزونات النفط العالمية للصعود، بعد أن اقتربت كثيرا من متوسط الخمس سنوات.

ورفعت الوكالة، في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 إلى 1.4 مليون برميل يوميا، من تقدير سابق كان يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا، وذلك بعد أن زاد صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والقادم.

وقال التقرير إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة زاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 846 ألف برميل في اليوم، وإذا استمر الإنتاج بالنمو فستتجاوز الولايات المتحدة في القريب العاجل السعودية، وبحلول نهاية العام الجاري ستسبق روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وتظهر بيانات رسمية أن إنتاج النفط الخام في روسيا بلغ في نوفمبر الماضي 10.1 مليون برميل من النفط في اليوم، في حين، وصل إنتاج السعودية إلى 9.9 مليون برميل يوميا، بينما، بلغ إنتاج الولايات المتحدة 10.04 مليون برميل يوميا، لكن متوسط الإنتاج الأمريكي للعام 2017 ككل كان عند مستوى 9.3 مليون برميل يوميا.

وبحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن إنتاج الخام الأمريكي قد يصل إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.

يشار هنا إلى أن روسيا والسعودية بموجب اتفاق "أوبك +" القاضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لا تقومان بزيادة إنتاجهما.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي