أول حافلة بطابقين تحمل علامة "صنع في مصر"

تستعد محافظة القاهرة لتشغيل 10 حافلات تتكون من طابقين من صناعة مصرية بعدما تسلمت وزارة التجارة والصناعة نموذجا ضمن الدفعة.

وحصلت الحافلات الجديدة على علامة "بكل فخر صنع في مصر"، التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وصنعت شركة "كاستور" المصرية، الوكيل الوحيد لشركة "مان" الألمانية تلك الحافلات، وذلك في إطار خطة لتشجيع الصناعات الوطنية.

المصدر: "جريدة الوطن"