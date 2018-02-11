شركة ألمانية تستثمر نصف مليار دولار في حقول نفط بمصر

كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة "ديا" الألمانية للطاقة، ماريا موريس هنسن، بأن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتنمية حقول نفط في مصر.

وقالت ماريا موريس هنسن الرئيسة التنفيذية للشركة خلال لقاء مع الإعلاميين أمس السبت "نعتزم ضخ نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في مصر لتنمية حقوق غرب الدلتا ودسوق وخليج السويس".

وتنشط "ديا" في مجال البحث والتنقيب عن النفط في مصر منذ العام 1974، وتشترك مع "بي بي" البريطانية في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بمشروع غرب الدلتا.

ودفع اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل ظهر في 2015 والذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، مصر لطرح مزادات على امتيازات جديدة في إطار مساعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي