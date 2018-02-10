المركزي الروسي يكشف سبب ارتفاع الاحتياطي النقدي

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية خلال شهر يناير بنحو 15 مليار دولار لتصل في 1 فبراير إلى 447.735 مليار دولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي الروسي.

ويظهر من البيانات أن احتياطيات النقد صعدت خلال الشهر الماضي بنحو 11 مليار دولار لتصل مطلع الشهر الجاري إلى 367 مليار دولار، فيما، صعدت احتياطيات الذهب خلال الشهر المذكور بمقدار 3.7 مليار دولار إلى 80.378 مليار دولار.

وعزا المركزي الروسي في بيان نشره أمس الجمعة سبب ارتفاع الاحتياطيات النقدية للمركزي إلى السوق المحلية لشراء النقد الأجنبي منها، وذلك في إطار سياسة تهدف لإعادة شراء العملة الأجنبية المباعة سابقا.

RT

واحتياطات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

ويشار هنا إلى أن احتياطيات روسيا الدولية نمت خلال 2017 بمقدار 55 مليار دولار من 377.741 مليار دولار سجلتها في 1 يناير 2017 إلى 432.742 بلغتها في 1 يناير 2018.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي