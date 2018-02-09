الصين تسحب بساط "الطاقة" من تحت الولايات المتحدة

تجاوزت الصين الولايات المتحدة في عام 2017 وأصبحت أكبر مستورد للنفط الخام، حيث استوردت ما يفوق 8 ملايين برميل يوميا من الخام، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت الإدارة في تقرير نشرته مؤخرا على موقعها الإلكتروني إن الصين استوردت 8.4 مليون برميل يوميا من النفط في 2017، بينما، استوردت الولايات المتحدة نحو 7.9 مليون برميل يوميا من النفط.

وعزا التقرير تقدم الصين على الولايات المتحدة، من حيث استيراد الخام، لعدة عوامل منها انخفاض إنتاج النفط الخام في الصين خلال عامي 2016 و2017، حيث بلغ إنتاجها في 2017 قرابة 4.8 مليون برميل يوميا، وهو أقل بنسبة 2% عن مستواه في عام 2016.

وتوقع التقرير تراجع إنتاج الخام في الصين في العامين 2018 و2019، ما سيفسح المجال لزيادة مستوردات النفط.

ووفقا للتقرير فقد تقدمت روسيا على السعودية بإمدادات النفط إلى الصين العام الماضي، حيث صدرت 1.2 مليون برميل يوميا، مقابل 1 مليون برميل يوميا وردتها السعودية.

وفي 2017، جاء نحو 56% من واردات الصين من النفط من دول منظمة "أوبك"، وأظهرت البيانات أن واردات الصين من الخام من روسيا والبرازيل ارتفعت العام الماضي، على حساب الواردات من منظمة الدول المصدرة للبترول.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي