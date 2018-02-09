تركيا تحقق أعلى زيادة بعدد المسافرين جوا في 12 عاما

أعلن وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن بلاده حققت في يناير الماضي، أعلى زيادة في عدد المسافرين عبر مطاراتها، خلال الـ 12 عاما الأخيرة.

وقال الوزير التركي إن 14.758 مليون شخص سافروا عبر الخطوط الجوية في عموم تركيا خلال يناير 2018".

وأشار أرسلان إلى أن عدد الطائرات، التي استخدمت المطارات التركية خلال الشهر الماضي، ازداد بنسبة 16.2% في الخطوط الداخلية، ليصل إلى 70.510 طائرة، وأضاف أن "هذا العدد ازداد أيضا على صعيد الخطوط الخارجية في المطارات التركية، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 11.8% إلى 38.060 طائرة".

وأوضح أرسلان أن 9.599 مليون مسافر استخدموا الخطوط الداخلية في المطارات التركية، خلال يناير الماضي، بزيادة بلغت 28.2%، بينما، ازداد عدد المسافرين في الخطوط الخارجية للمطارات التركية، بنسبة 29.4%، خلال الشهر نفسه إلى 5.149 مليون مسافر.

وقال أرسلان إن حركة الشحن في المطارات التركية، ازدادت أيضا خلال الشهر الماضي، بنسبة 23.3% في الخطوط الداخلية، و29.7% في الخطوط الخارجية.

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي