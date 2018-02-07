الكشف عن أكبر مصنع إسمنت أنشأه الجيش المصري في زمن قياسي

تعمل القوات المسلحة المصرية على إنشاء مصنع إسمنت الأكبر في مصر، في محافظة بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي، حيث بدأت الهيئة الهندسية وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه خلال شهر مارس.

ويعتبر مصنع إسمنت بني سويف، أكبر مصانع الإسمنت في مصر، حيث تم إنشاء 6 خطوط لإنتاج الإسمنت، كما قامت القوات المسلحة بإنشائه في 18 شهرًا فقط، بدلا من 4 سنوات، ويعتبر وجود 6 خطوط إنتاج لم يحدث أن تم بناء هذا العدد من خطوط الإنتاج، في وقت واحد، لأي مصنع في العالم، والمعتاد أن يبدأ الإنشاء لخط أو خطين، وتتم التوسعة بإضافة باقي الخطوط على مدار سنوات طويلة.

وسينتج المصنع 6 آلاف طن يوميا، لعدة أنواع من الإسمنت، منها "type2 -"opc، وهما أهم نوعين من الإسمنت المستخدم في كل مشاريع مصر حاليا، ومن المقرر أن ينتج جميع الخطوط 36 ألف طن إسمنت متنوع يوميا، بإجمالي 13 مليون طن إسمنت سنويا، ويعمل داخل المصنع عمال صينيون شاركوا المصريين في إنشاء وحدات المصنع من الصين، وهي أحدث وحدات إنتاج على أعلى درجة أمان وتعتبر هذه الوحدات "صديقة البيئة"، وفلاتر ركبت للمداخن بالمصنع، وبلغت تكلفة المصنع 900 مليون يورو، ما يعادل مليارا و12 مليون دولار أمريكي، دون حساب تكلفة الإنشاءات المدنية.

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كما أقيم مهبط للطائرات داخل المصنع، ومكاتب إدارية على مستوى عالٍ، وساحات لانتظار السيارات.

وتفقد المصنع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية واللواء كمال الدين حسين، رئيس جهاز الخدمة الوطنية، لمتابعة اللمسات الأخيرة، تمهيدا لافتتاحه في مارس المقبل.

المصدر: وكالات + المصري اليوم