دمشق تكشف عن احتياطاتها من الغاز وتتطلع لإنتاج نفطي وفير

تخطط دمشق بعد استعادة العديد الآبار النفطية لإعادة تأهيل قطاعها النفطي وزيادة الإنتاج ليتخطى 200 ألف برميل يوميا ما سينعش الاقتصاد السوري بعد الحرب والدمار الهائل الذي خلفته.

وفي حديث خاص لقناة RT، أجراه مراسلنا حسن نصر كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، الذي يزور روسيا أن الحكومة السورية تستهدف الوصول بالإنتاج النفطي مع نهاية 2019 إلى 219 ألف برميل في اليوم.

وأوضح وزير النفط السوري أنه مع بداية 2017 لم يكن يتجاوز إنتاج النفط 2000 برميل، وكان الغاز لا يتجاوز 6.5 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن قطاع النفط في سوريا تعرض لتدمير ممنهج من قبل الجماعات الإرهابية وما يسمى بـ "قوات التحالف الدولي".

وأشار إلى أن إنتاج سوريا قبل الأزمة كان 385 ألف برميل من النفط يوميا، وحوالي 21 مليون متر مكعب من الغاز و3.5 مليون طن من الفوسفات.

وتمتلك سوريا، حسب غانم احتياطيات كبيرة من الغاز في ساحلها، لافتا إلى أن احتياطي المقطع البحري السوري الواحد تبلغ 250 مليار متر مكعب.

خسائر قطاع النفط السوري تجاوزت 68 مليار دولار

وذكر غانم أن خسائر قطاع النفط في سوريا تجاوزت 68 مليار دولار، فضلا عمّا تكبده القطاع من خسائر بشرية، حيث قتل أكثر من 200 عامل في هذا القطاع وجرح 164، وهناك 120 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف أن خطوات تحرير الجيش السوري للمواقع النفطية كان يرافقها جيش اقتصادي تابع لوزارة النفط يسير خطوة خطوة مع التحرير لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، مشيرا إلى أن دمشق بدأت وضع خطط إعادة تأهيل المنشآت تدريجيا ورفع الإنتاج إلى ما كان عليه.

وأكد أن سوريا ترحب بمشاركة الشركات الروسية في مرحلة التطوير وإعادة تأهيل هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

موسكو ودمشق توقعان اتفاقية ومذكرات للتعاون في الطاقة

وقعت موسكو ودمشق أمس الثلاثاء خلال زيارة الوزير السوري على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية، تنص على تعاون الجانبين في تطوير وإعادة تأهيل حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات، والعديد من مشاريع البنية التحتية في سوريا، وتشييد مركز للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وأوضح غانم أن توقيع الاتفاقية جاء تتويجا لكل الاتفاقيات السابقة، وخاصة التي تمت خلال اجتماع سوتشي للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة، ويشرف شخصيا على متابعة تنفيذها، إذ تشمل مجال التكرير والحفر والاستكشاف والجيولوجيا.

لمشاهدة المقابلة بشكل كامل يمكنكم متابعتها اليوم الأربعاء على شاشة RT في الساعة 21:30 بتوقيت موسكو (18:30 بتوقيت غرينيتش).

المصدر: وكالات

فريد غايرلي