انسحاب شريكتين من مشروع محطة نووية في تركيا

انسحبت شريكتان تركيتان هما "كاليون" و"كولين للإنشاءات" من المفاوضات مع شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة بشأن مشاركتهما في تشييد أول محطة كهروذرية في تركيا لإنتاج الكهرباء "أكويو".

وقال رومان ديكاروف مدير العلاقات العامة "روس آتوم أنيرغو إنترنيشنال"، وهي شركة مسؤولة عن إدارة المشاريع الخارجية لـ "روس آتوم"، بهذا الصدد إن الشركة تجري مفاوضات مع شركاء آخرين محتملين، منهم شركة الطاقة "Euas".

وانسحاب الشريكتين لن يؤثر على تعاونهما مع "روس آتوم"، فقد قال ديكاروف إن الشركة الروسية ستواصل مباحثاتها معهما على أساس المشاركة كمقاول لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروع "أكويو".

إقرأ المزيد

وكانت "روس آتوم" قد اتفقت بشكل مبدئي مع الشريكتين التركيتين في صيف عام 2017 على بيع حصة نسبتها 49% في الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، ولم يتم حينها الكشف على قيمة الصفقة، وكان من المقرر التوقيع على اتفاق مشاركتهما في المشروع قبل نهاية عام 2017.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، ويتضمن بناء 4 مفاعلات تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منها 1200 ميغاواط. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار.

وستوفر محطة "أكويو" الكهروذرية على تركيا استيراد غاز طبيعي خلال السنوات العشر القادمة بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي