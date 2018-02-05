إيران توقف تصدير الغاز المجاني لتركيا

أعلن مدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن بلاده أوقفت تصدير الغاز لتركيا مجانا نظرا لاكتمال سداد ديونها، واعتبارا من اليوم الاثنين، ستدفع تركيا قيمة الغاز المصدر لها من إيران.

وقال حميد رضا عراقي: "انتهى تصدير الغاز لتركيا مجانا بعد تسوية كل الديون المتعلقة بهذا البلد، من اليوم فصاعدا سيستمر تصدير الغاز لتركيا وستدفع أنقرة ثمن الغاز الذي تستورده".

وأضاف المسؤول الإيراني بحسبما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "صدرنا لتركيا نحو 800 مليار متر مكعب من الغاز مجانا".

وبدأت إيران بتصدير الغاز مجانا لتركيا عندما لجأت أنقرة في يناير 2012 إلى محكمة التحكيم الدولية في سويسرا، بعدما رفضت طهران شكواها من أن أسعار الغاز باهظة الثمن.

وأصدرت المحكمة الدولية بعد سنوات قرارا يقضي بأن التكلفة الإجمالية للغاز الطبيعي، الذي استوردته تركيا من إيران خلال عامي 2012-2016 بلغت 14.2 مليار دولار وألزمت الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات لتركيا بقيمة تبلغ 1.9 مليار دولار. وحينها اتفقت طهران مع أنقرة على تصدير الغاز مجانا لها حتى استيفاء المبلغ المذكور.

وتستورد تركيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران سنويا (أي نحو خمس احتياجاتها من الغاز).

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي