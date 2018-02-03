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الخطوط السعودية تسير رحلات يومية إلى موسكو خلال المونديال

مال وأعمال

الخطوط السعودية تسير رحلات يومية إلى موسكو خلال المونديال
AFP REMY GABALDA
الخطوط السعودية
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أعلنت الخطوط الجوية السعودية أنها ستبدأ في 12 يونيو/ حزيران المقبل بتشغيل رحلات يومية ومنتظمة بين كل من الرياض وجدة، وبين موسكو، تزامنا مع انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخطوط السعودية "بصفتها الناقل الوطني للمملكة والراعي والناقل الرسمي للمنتخب الوطني السعودي وحرصا على إتاحة الفرصة لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب في المونديال" سوف تسيّر رحلات يومية إلى موسكو.

ومن المرتقب أن تنطلق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا يوم الخميس المصادف 14 يونيو/حزيران بالمباراة الافتتاحية التي تجمع منتخبي روسيا والسعودية على ملعب لوجنيكي في موسكو.

المصدر: واس

علي جعفر

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