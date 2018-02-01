أمريكا توازي السعودية بمستوى إنتاج النفط

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام إلى 9.92 مليون برميل يوميا في الفترة ما بين 20-26 يناير الماضي، ليوازي مستوى إنتاج السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا.

ووفقا لبيانات إدارة الطاقة الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء، فإن إنتاج البلاد من النفط الخام زاد بمقدار 41 ألف برميل، في الفترة ما بين 20 – 26 يناير الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبق تلك الفترة.

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وبحسب أحدث تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، المتعلق بسوق النفط، الصادر خلال يناير 2018، فإن معدل إنتاج السعودية من النفط الخام خلال ديسمبر الماضي، كان 9.92 مليون برميل يوميا.

وبهذا المعدل اليومي، تكون الولايات المتحدة، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وصلت مستوى إنتاج النفط الخام اليومي في السعودية.

المصدر: الأناضول

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