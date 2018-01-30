مبرمج عالمي لـRT: "بيتكوين" ستصل إلى مليون دولار

صرح خبير أمن الإنترنت و الداعم لـ "بيتكوين"، جون مكافي، أن العملات الرقمية هي مستقبل العالم المقبل وسيتم تداولها بشكل قانوني وفي كل مكان.

وقال مكافي لـRT: "في غضون خمس سنوات سيتداول أكثر من نصف العالم بالعملات الرقمية، أعدك بذلك.. أما النصف الثاني فلن يتداول بها.. ربما لعدم امتلاكه هواتف ذكية أو إمكانية وصول إلى الإنترنت".

يأتي ذلك خلال رحلة بحرية قام بها أصدقاء "بيتكوين" من سنغافورة إلى تايلاند، انطلقت الاثنين 15 يناير الجاري، من سنغافورة عندما كان سعر "بيتكوين" حوالي 13 ألف دولار، وهبط وفق "بلومبرغ" إلى 10 آلاف الأربعاء 17 يناير، يوم رست الرحلة على شواطئ تايلاند.

ومع ذلك، لم يؤثر الأمر على مكافي بل ازداد تفاؤلا، إذ أكد لقناة RT أن سعر قطعة واحدة من "بيتكوين" سيبلغ مليون دولار بحلول عام 2020.

المصدر:RT

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