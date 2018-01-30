روسيا.. بدء التعامل بـ"بيتكوين"

قدمت شركة "فينام" الروسية للخدمات المالية، لعملائها إمكانية التداول بالعملة الرقمية "بيتكوين"، حسب ما كشفت عنه الخدمة الصحفية للشركة.

ووفقا للشركة، تنظم التداولات من قبل بورصة شيكاغو " CBOE" حاليا ثم ستنتقل إلى بورصة شيكاغو في المستقبل القريب.

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وستتاح التداولات فقط للمستثمرين المؤهلين، على أن يكون الحجم الأدنى للتداول بهذه العملة هو "بيتكوين" واحدة مع مدة صلاحية لا تتعدى الشهر الواحد، علما أن حجم عمولة "فينام" لدعم الصفقة سيصل إلى 1.5 دولار.

المصدر: لينتا.رو

ناديجدا أنيوتينا