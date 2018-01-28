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ملايين "بيل غيتس" توظف لتهجين سلالة جديدة من الأبقار

مال وأعمال

ملايين
Reuters Andres Stapff
ملايين "بيل غيتس" توظف لتهجين سلالة جديدة من الأبقار
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منح الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" أكثر من 40 مليون دولار لمؤسسة غير تجارية تنشط في مجال البحوث الوراثية وتطوير لقاحات للماشية.

وجاء ذلك بحسب ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" مؤخرا. وذكر الموقع أن المبلغ سيذهب لجامعة إدنبرة في إسكتلندا لتمويل البحوث حول إيجاد جيل من البقر يدر حليبا وفيرا مثل بقر أوروبا، وفي الوقت ذاته يستطيع تحمل حرارة إفريقيا.

والهدف النهائي للمشروع هو تزويد البلدان الإفريقية، التي تملك ملايين الأبقار، بسلالة تتمتع بإنتاجية عالية مثل أبقار أوروبا، لاسيما أن 4 ملايين بقرة تنفق سنويا في أفريقيا بسبب المرض مسببة خسائر بالملايين.

والمشروع يظهر أهمية دور الجامعات في تنمية الاقتصاد، كما يبرز الدور الإيجابي لبعض رجال الأعمال لتدعيم البحث العلمي.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

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