سهم "المملكة القابضة" يصعد بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

قفز سهم "المملكة القابضة" في مستهل تعاملات الأحد بنحو 10%، وذلك بعد الإفراج عن مالك الشركة الاستثمارية الأمير الوليد بن طلال بموجب تسوية مع السلطات السعودية.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو (07:23 بتوقيت غرينيتش) ارتفع سهم "المملكة القابضة" بنسبة 9.97% إلى 10.04 ريال سعودي، وكان السهم أنهى تعاملات الخميس عند 9.13 ريال سعودي.

Bloomberg

ولقي السهم دعما بعد الإفراج عن الملياردير السعودي، الذي يمتلك 95% من أسهم القابضة، أمس السبت. وعقب إطلاق سراحه أكد مسؤول أن الوليد بن طلال سيبقى رئيسا لـ"المملكة القابضة".

واعتقل الوليد بن طلال، الذي تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، مطلع شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية على أعلى المستويات، احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي