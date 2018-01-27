المغرب يفتح أسواقه أمام اللحوم الروسية

أفادت هيئة الرقابة الزراعية الروسية بأن المغرب فتح أسواقه للحوم البقر الروسية ومنتجاتها، ما سيسهم في زيادة حجم التجارة بين روسيا والمملكة، الذي لا يتماشى مع إمكانات البلدين.

وذكرت الهيئة الروسية أمس الجمعة أن الجهات المختصة في البلدين ستعتمد قريبا الشهادات البيطرية، التي سترافق شحنات اللحوم إلى المملكة، التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 34 مليون نسمة.

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وجاءت موافقة الرباط بعدما أجرى وفد مغربي فحصا لشركات اللحوم الروسية للتأكد من مطابقتها وامتثالها للمعايير البيطرية والصحية في المغرب، كذلك تعرف الوفد على الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة في روسيا لضمان سلامة المنتجات الحيوانية في البلاد.

ويعتبر المغرب، أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في منطقة شمال إفريقيا، وبلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2016 نحو 1.3 مليار دولار، منها 724 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى المملكة، مقابل مستوردات بقيمة 566 مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي