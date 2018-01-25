المستثمرون يهرعون إلى الذهب بعد تدهور الدولار

ارتفع سعر الذهب الخميس إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام مع تطلع المستثمرين لملاذ آمن بعد هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبلغ المعدن النفيس خلال تعاملات اليوم الخميس 1370 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع بعد ذلك ليسجل بحلول الساعة 19:16 بتوقيت موسكو (16:16 بتوقيت غرينيتش) 1359.35 دولار.

ورجح محللون بخدمة "جي إف إم إس" التابعة "لرويترز" احتمال ارتفاع سعر الذهب ليتجاوز 1500 دولار للأوقية (الأونصة) هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ انهياره في 2013، حيث ستدعم مخاطر هبوط الأسهم المرتفعة وعدم الاستقرار السياسي جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا من المخاطر.

Bloomberg

فيما، يرى ستيفن إينيس، مدير مراقبة التداول لمنطقة آسيا الباسفيك في شركة "أواندا" لتداول العملات أن استمرار موجة بيع الدولار ستشكل دعما قويا للذهب.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أعوام، بعدما فاجأت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، المؤيدة لدولار ضعيف والمتناقضة بشكل كبير مع المبادئ التقليدية الأمريكية، أسواق المال وأدت إلى تراجع سعر العملة الأمريكية.

ونسف منوتشين في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الخطاب، الذي تكرره واشنطن منذ عقود أن "دولارا قويا يخدم مصلحة الولايات المتحدة"، لكن منوتشين قال أمس الأربعاء عكس ذلك فقد صرح أن "دولارا أضعف" سيكون "أفضل" للبلاد لأنه يحفز "التجارة وفرص العمل".

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وسعى منوتشين إلى توضيح تصريحاته اليوم الخميس، وقال "اعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار أمس كانت واضحة، لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق على الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جدا".

وأضاف المصرفي السابق في مجموعة "غولدمان ساكس" أن "الدولار وعلى مر الوقت سيعكس قوة اقتصاد الولايات المتحدة على الأمد البعيد".

وفكرة أن يسمح دولار ضعيف بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية ورفع أسعار السلع المستوردة سيؤدي إلى خفضها وبالتالي خفض العجز التجاري الأمريكي، هي أحد أهداف الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي