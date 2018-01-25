الدولار يترنح أمام الروبل!

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام، مدعوما بصعود أسعار النفط، وتراجع العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية.

وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو (14:15 بتوقيت غرينيتش) تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.8% إلى 55.67 روبل، بعدما كان قد سجل في وقت سابق 55.59 روبل، وهو أفضل مستوى للعملة الروسية منذ منتصف عام 2015.

على عكس اليورو، الذي صعد بنسبة 0.27% إلى 69.86 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

Bloomberg

ولقيت العملة الروسية دعما من أسعار النفط، والتي تجاوزت خلال تعاملات اليوم مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

كذلك ساهم هبوط الدولار أمام سلة عملات رئيسة في دعم الروبل، وجاء هبوط العملة الأمريكية بعدما فاجأت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أمس الأربعاء الأسواق، حيث قال إن "الدولار الضعيف يدعم الاقتصاد الأمريكي"، وهو ينتاقض بشكل كبير مع المبادئ التقليدية الأمريكية.

لكن منوتشين، سعى إلى توضيح تصريحاته اليوم الخميس. وقال "اعتقد أن تصريحاتي بشأن الدولار أمس الأربعاء كانت واضحة.. لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير، إنها سوق متقلبة جدا".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي