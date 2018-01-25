ربط الكهرباء العراقية بدول الخليج؟

بحث وفد كويتي من وزارة الكهرباء والماء الخميس في محافظة البصرة مع الجانب العراقي مسألة ربط المنظومة الكهربائية الخليجية عبر الكويت بمنظومة العراق، الذي يعاني من انقطاع الكهرباء.

وقال جاسم النوري، الوكيل المساعد لشبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء ورئيس الوفد الكويتي، إن الربط ستكون له فوائد فنية واقتصادية لأنه أحد الروافد الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل عوامل مساعدة كثيرة أهمها قرب المسافة بين محافظة البصرة العراقية ودولة الكويت.

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من جهته، ثمّن محافظ البصرة أسعد العيداني، مبادرة الكويت لربط المنظومة العراقية بالخليجية، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو تحقيق تعاون مشترك في قطاع الكهرباء، والأمر الذي يساعد استقرار قطاع الكهرباء في العراق.

وربط منظومة الكهرباء في الخليج بالعراق يمهد للربط مع تركيا ولاحقا مع أوروبا، كما أنه يعد حلا لمشكلة انقطاع الكهرباء في العراق. ويأتي مشروع الربط الكهربائي بين دول التعاون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول المجلس بدورته الـ16 التي عقدت في مسقط عام 1995.

المصدر: "كونا"

فريد غايرلي