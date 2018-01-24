الكشف عن سر ضعف الإنترنيت في العراق

أصدرت وزارة الاتصالات العراقية توضيحا اليوم حول سبب ضعف خدمات الإنترنت الذي يعاني منه المستخدمين في البلاد مؤخرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي، في بيان، إن قطعا مفاجئا حدث في الكابل البحري ما أثر على خدمات الإنترنت، مشيرا أن القطع حدث أمس الثلاثاء في الخليج تحت سطح البحر على مسافة 130 كم من دولة قطر باتجاه مملكة البحرين.

وتابع البيان أن عملية إصلاح الكابل البحري، والتي تديرها شركة أجنبية، تحتاج لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

وأضاف أن الوزارة تمكنت من تأمين سعات إضافية للإنترنت من خلال مسارات بديلة كإجراءات تسبق عملية إصلاح القطع في الكابل البحري.

يذكر أن مسار الكابل البحري المزود للعراق يمتد من أوروبا، عبر البحر المتوسط وقناة السويس ومن ثم البحر الأحمر وصولا إلى الخليج، ليمتد إلى العراق الواقع على سواحله الشمالية.

المصدر: وكالات

علي جعفر