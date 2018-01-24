الشيوخ الأمريكي يسمّي جيروم باول رئيسا للفدرالي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء بأغلبية 85 صوتا مقابل 12 على تعيين جيروم باول مرشح الرئيس دونالد ترامب، رئيسا لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي).

وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح باول ذا الـ64 عاما في نوفمبر الماضي ليحل محل جانيت يلين على رأس البنك المركزي الأمريكي، حسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المتوقع أن يبقي باول على السياسة النقدية التدريجية للبنك متبعا نفس مسار سلفه يلين، التي عمل معها منذ 2012.

ويعرف عن جيروم باول تصريحاته الهادئة بشأن السياسة النقدية للفدرالي، كما أنه لم يعارض أي قرار للبنك المركزي منذ مايو 2012 ووافق على رفع الفائدة أربع مرات في خمس سنوات، حسب "ماركت ووتش".

وينتمي باول للحزب الجمهوري، ويعد أغنى رئيس يتولى رئاسة البنك الاحتياطي منذ 1940، وحقق ثروته البالغة 55 مليون دولار من العمل في "كارلايل غروب" للاستثمارات المالية.

وعلى عكس رئيسي الفدرالي يلين وبن برناكي، لم يحصل باول على درجة الدكتوراه وليس خبيرا اقتصاديا، وليس له أي مؤهل علمي في الاقتصاد.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "فورتشن"، بدأ باول حياته المهنية محاميا بعد التخرج من جامعة "جورج تاون" عام 1979، وعمل لاحقا في وزارة الخزانة الأمريكية في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وباول قبل تعيينه رئيسا للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، كان مسؤولا لدى الاحتياطي للإشراف على القواعد التنظيمية للبنوك في "وول ستريت".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي