صفقة قطارات مع بولندا تحرج سلطات كييف

تتّسم الحكومة الأوكرانية الحالية بطابعها المعادي لروسيا، حيث تعتبر حكومة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الأحداث الجارية في شرق البلاد "عدوانا من جانب روسيا".

وتقاطع الحكومة الأوكرانية البضائع الروسية، حيث تحظر استيراد مجموعة منها، لدرجة أنها تفضل شراء الغاز الروسي من دول أوروبية عوضا عن شرائه بشكل مباشر من روسيا، المورد الأساسي.

وفي ظل هذه السياسية، وضعت صفقة مع شركة بولندية رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليشكو، في موقف محرج، بعدما تبين أن إدارته اشترت قطارات حديثة روسية الصنع من شركة بولندية، وذلك بحسب ما نقلته قناة "رين تي في" عن صفحة في موقع "فيسبوك" معنية بمتابعة أخبار قطاع النقل في كييف.

ولم تكشف القناة التلفزيونية عن قيمة الصفقة أو عدد القطارات الموردة، لكنها ذكرت أن "Pesa" هي الشركة البولندية، التي قامت بتوريد القطارات الجديدة لأوكرانيا.

المصدر: "Ren.tv"

فريد غايرلي