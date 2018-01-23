الصين تحقق حلما هندسيا ضخما في ليلة واحدة

نجح عمال صينيون في مد سكة حديدية في مقاطعة فوجيان خلال 9 ساعات فقط، ليثبتوا بذلك قدرتهم الفائقة على إنجاز المهام الموكلة إليهم ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد.

وشارك في مد السكة المذكورة قرابة 1500 عامل، وتم استخدام 23 حفارة و7 قاطرات لتنفيذ المهمة بهذا الزمن القياسي.

ونشرت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو لإنشاءات سكك حديدية، تربط بين ثلاث اتجاهات رئيسية في الصين هي سكك جانج يونج، وتشانج لونج مع سكة نانلونج الجديدة.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي