 
مباشر

إيران.. 20 مليار دولار فائض الميزان التجاري  

مال وأعمال

إيران.. 20 مليار دولار فائض الميزان التجاري  
Reuters
إيران.. 20 مليار دولار فائض الميزان التجاري  
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/js1d

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صادرات البلاد من النفط والسلع غیر النفطیة ستبلغ العام الحالي نحو 90 ملیار دولار، ما سيحقق فائضا تجاريا يسجله الاقتصاد الإيراني.

وقال روحاني خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، إن صادرات البلاد خلال العام الفارسي الحالي، الذي ینتهي في 20 مارس 2018، ستبلغ نحو 90 ملیار دولار منها نحو 30 ملیار دولار صادرات السلع غير النفطیة في حین، تتراوح قيمة الواردات ما بین 70 و75 ملیار دولار.

ویعني ذلك أن الجمهورية الإسلامية ستحقق فائضا تجاريا يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.

وأوضح أن قيمة تهریب السلع إلى البلاد انخفضت في ضوء الإجراءات المتخذة من 20 ملیار دولار إلى 12 ملیارا، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل على مكافحة التهريب وخفضه إلى أدنى حد ممكن.

وأكد روحاني أن عائدات البلاد المقومة بالعملات الأجنبية، تتجاوز نفقاتها بالعملات الأجنبية، مطمئنا بأن العائدات سترتفع أكثر فأكثر خلال العام الفارسي القادم.

المصدر: "ارنا"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة