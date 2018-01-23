إيران.. 20 مليار دولار فائض الميزان التجاري  

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صادرات البلاد من النفط والسلع غیر النفطیة ستبلغ العام الحالي نحو 90 ملیار دولار، ما سيحقق فائضا تجاريا يسجله الاقتصاد الإيراني.

وقال روحاني خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، إن صادرات البلاد خلال العام الفارسي الحالي، الذي ینتهي في 20 مارس 2018، ستبلغ نحو 90 ملیار دولار منها نحو 30 ملیار دولار صادرات السلع غير النفطیة في حین، تتراوح قيمة الواردات ما بین 70 و75 ملیار دولار.

ویعني ذلك أن الجمهورية الإسلامية ستحقق فائضا تجاريا يتراوح بين 15 و20 مليار دولار.

وأوضح أن قيمة تهریب السلع إلى البلاد انخفضت في ضوء الإجراءات المتخذة من 20 ملیار دولار إلى 12 ملیارا، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل على مكافحة التهريب وخفضه إلى أدنى حد ممكن.

وأكد روحاني أن عائدات البلاد المقومة بالعملات الأجنبية، تتجاوز نفقاتها بالعملات الأجنبية، مطمئنا بأن العائدات سترتفع أكثر فأكثر خلال العام الفارسي القادم.

المصدر: "ارنا"

فريد غايرلي