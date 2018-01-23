مسؤول إيراني: بلادنا تمتلك 27% من احتياطيات النفط والغاز في العالم

أشاد مساعد وزير النفط الإيراني حبيب الله بيطرف باحتياطيات بلاده من النفط والغاز التي تصل إلى 27% من احتياطي العالم الأمر الذي يجعلها تحظى بحصة لا بأس بها في إنتاج الطاقة في العالم.

وقال بيطرف على هامش المعرض الدولي الـ14 للنفط والطاقة المنعقد في جزيرة كيش جنوبي إيران: "بعد النظر إلى قطاع صناعة النفط والغاز في إيران يمكن القول إننا نمتلك 9% من احتياطيات النفط و18% من احتياطيات الغاز في العالم".

وأشار إلى أن إنتاج بلاده من النفط والغاز يشكل حصة ملحوظة من الإنتاج العالمي، وبعد احتساب إجمالي إنتاج النفط والغاز فإنها تحتل المرتبة الأولى عالميا.

وأوضح أن الخطة التنموية السادسة، والتي تنتهي في 2021، تتضمن رفع إنتاج البلاد من النفط إلى 4.5 مليون، والغاز الطبيعي إلى 1100 مليون متر مكعب يوميا.

وقال إن تحقيق هذه الأهداف بحاجة إلى استثمارات تبلغ 200 مليار دولار في صناعة النفط والغاز بالبلاد.

المصدر: "ارنا"

فريد غايرلي