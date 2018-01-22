إقرار استراتيجية للتخفيف من الفقر في العراق

ترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد اليوم، اجتماعا للجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر.

وأقرت اللجنة استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في العراق بين أعوام 2018 – 2022 وتحقيق هدفها الأساس في خفض مستويات الفقر العام.

وشدد العبادي على أن العراق يجب أن يغادر حالة الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي باتباع إجراءات تستهدف الفئات الهشة خلال مدة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأكد العبادي على توفير فرص عمل للشباب، والترويج لإنشاء القرى الرائدة في الريف العراقي، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تقييم بدائل بناء السكن الاقتصادي لمعالجة السكن العشوائي.

من جهة أخرى وافقت اللجنة على المشروع الطارئ لدعم "الاستقرار الاجتماعي والصمود"، لقرض البنك الدولي على أن يوزع على مشاريع التشغيل والقروض لأغراض العمل.

هذا ووجه رئيس الوزراء بإطلاق تمويل إكمال المشاريع المنجزة (غير المدفوعة) الخاصة بسكن الفقراء وبناء المدارس.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي

علي جعفر