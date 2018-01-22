مياه الينابيع التركية تسقي 110 دول

أفادت جمعية منتجي المياه المعبأة في تركيا، بأن 110 دول حول العالم تستورد مياه الشرب النقية من الينابيع في تركيا، مشيرة إلى أن عائدات هذا القطاع تدنو من 50 مليون دولار سنويا.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية، والمدير العام لشركة "بينار" للمياه، حسين قره محمد أوغلو، إن نسبة النمو السنوي لقطاع مياه الشرب المعبأة في تركيا، تتراوح بين 3 إلى 4 %.

وأضاف محمد أوغلو، أن حجم سوق المياه في تركيا يتجاوز 11 مليار لتر سنويا، مشيرا إلى أن مياه الينابيع التركية عالية الجودة وتحظى بإقبال عالمي متزايد سيما في دول أوروبا والخليج العربي، بالرغم من صعوبة تصدير المياه بشكل عام في العالم.

وأوضح المسؤول التركي أن هنالك مساعي لدخول أسواق بلدان الشرق الأقصى، خاصة الصين والهند، ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتي تعاني صعوبة في تأمين مياه نظيفة للشرب، مشيرا إلى أن شحنة تجريبية من مياه الشرب قد أرسلت إلى الصين، وتوقع بدء التصدير إليها بحلول منتصف العام الحالي.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة