مصر تؤهل مصافيها وتستأنف استيراد الخام العراقي

أكد عضو جمعية البترول المصرية جمال القليوبي أن استئناف مصر شراء الخام العراقي جاء لتحقيق الاكتفاء من البنزين والسولار والمازوت والغاز، مشيرا إلى استيراد 2.3 مليون طن منها شهريا.

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وأضاف القليوبي، أن الدولة المصرية عازمة على تأمين مصادر الوقود لديها، وأن تكون لديها قاعدة أزمات، وهي العودة مرة أخرى لصيانة معامل التكرير المصرية التي تصل إلى 8 معامل تكرير.

وأوضح أن معدلات كفاءة معامل التكرير المصرية وتكنولوجيتها تصل إلى 70%، مؤكدا أن الدولة عازمة على أن تصل كفاءتها إلى 100% من خلال ميزانية تصل إلى 8 مليار دولار.

وأضاف أن تلك المعامل تحتاج إلى خامات من البترول، لذا لجأت الدولة إلى استيراد البترول من العراق، لافتا إلى أن هناك ثلاث صفقات أبرمتها مصر للحصول على البترول من الكويت والإمارات والعراق.

المصدر: مواقع مصرية